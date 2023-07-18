Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американский Минюст дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, он ожидает обвинений в свой адрес и ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

«Джек Смит, прокурор Минюста…, отправил письмо, утверждая, что я являюсь целью расследования высокого жюри по 6 января, и дал мне четыре дня на дачу показаний высокому жюри, что почти всегда означает арест и обвинение», — написал Трамп.