Трамп в пятницу объявит о создании космических сил США

«Я хотел бы поблагодарить конгресс за то, что он принял бюджет до конца года. Как я много раз говорил, затяжные обсуждения наносят большой ущерб нашей боеготовности и снижают нашу способность конкурировать с Китаем и Россией», — добавил Эспер.