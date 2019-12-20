Трамп в пятницу объявит о создании космических сил США

Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявит о создании космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
«Президент объявит об официальном создании Космических сил позже сегодня, когда он подпишет оборонный бюджет. В последующие недели мы представим дополнительные детали о плане имплементации и сроках», — сказал Эспер.
Сенат США во вторник одобрил проект американского оборонного бюджета на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. На прошлой неделе за документ уже проголосовала палата представителей и теперь дело за подписью президента.
«Я хотел бы поблагодарить конгресс за то, что он принял бюджет до конца года. Как я много раз говорил, затяжные обсуждения наносят большой ущерб нашей боеготовности и снижают нашу способность конкурировать с Китаем и Россией», — добавил Эспер.
В частности, по его словам, теперь Пентагон начнет ряд важных программ модернизации, а также продолжит разработку гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта и технологий направленной энергии.(РИА Новости)
| 2019-12-20T21:18:35+00:00 20 декабря 2019, 22:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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