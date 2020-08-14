Трамп усомнился в том, что Камала Харрис может быть вице-президентом

Президент США Дональд Трамп сомневается в праве сенатора США от штата Калифорния — темнокожей американки Камалы Харрис — занимать пост вице-президента. «Я слышал, что она не соответствует требованиям», — заявил глава Белого дома на пресс-конференции в четверг, 13 августа. Президент-республиканец признал, что «не знает», верно ли подобное утверждение, и призвал демократов «изучить» ситуацию.

Тем самым Трамп отреагировал на колонку профессора юриспруденции Джона Истмэна для журнала Newsweek, назвав автора «очень квалифицированным и талантливым» специалистом. Истмэн выразил сомнение в возможности Харрис занять второй по значимости государственный пост. Родители будущего сенатора на момент ее рождения не обладали американским гражданством, обосновал автор свою позицию. Дочь мигрантов из Ямайки и Индии Харрис родилась в штате Калифорния и обладает гражданством Соединенных Штатов.

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден 11 августа номинировал Камалу Харрис на пост вице-президента. В случае победы Байдена на выборах в ноябре 55-летняя Харрис может стать первой в американской истории темнокожей женщиной на посту вице-президента. Экс-глава Белого дома Барак Обама одобрил выбор Байдена. (DW)