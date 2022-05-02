Бывший президент США Дональд Трамп станцевал на митинге перед сторонниками в штате Небраска.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как политик двигается под музыку на сцене, его поддерживают овациями присутствующие.

Это не первый раз, когда экс-президент танцует на митингах. В 2020 году во время предвыборной кампании Трамп исполнял небольшой танец под композицию группы Village People YMCA.

Из-за танцев на сцене президент Венесуэлы Николас Мадуро уличил Трампа в копировании бывшего главы Боливарианской республики Уго Чавеса.