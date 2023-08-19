Бывший президент США Дональд Трамп сдастся в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели — в четверг или пятницу, сообщил высокопоставленный представитель правоохранительных органов.

Как пишет CNN, тюрьма округа Фултон в штате Джорджия, где будет содержаться Трамп, имеет неблагоприятную репутацию из-за плохих условий содержания. Министерство юстиции США начало расследование в отношении условий содержания, доступа к медицинскому обслуживанию, насилия над заключенными и возможной дискриминации лиц с психическими расстройствами. Хотя обращение с обвиняемыми во время процесса регистрации различается, ожидается, что Трамп и его помощники пройдут через те же этапы, что и все остальные обвиняемые.

Команда Трампа поддерживает контакт с окружной прокуратурой округа Фултон для обсуждения условий его явки и логистики его сдачи. У обвиняемых по делу о рэкете, направленном на отмену результатов выборов в штате Джорджия в 2020 году, есть время до 25 августа, чтобы добровольно явиться в полицию. Процесс задержания обычного обвиняемого может занять несколько часов, но для таких высокопоставленных фигурантов, как Трамп, он, как ожидается, будет ускорен.