Трамп считает, что причиной истощения ВС США было участие в войнах за рубежом

Президент США Дональд Трамп считает, что одной из причин «истощения» вооруженных сил страны было участие в конфликтах за рубежом.

«Когда я вступил в должность, вооруженные силы были полностью истощены, самолеты, все истощено, — сказал Трамп в понедельник на предвыборном митинге в Дейтоне (штат Огайо). — <…> Теперь у нас есть новые ракеты, танки, самолеты, бомбардировщики, истребители».

Трамп вновь подчеркнул, что одной из причин негативного положения дел было участие США в конфликтах за рубежом. «Я видел так много глупых бесконечных войн. Не так-то просто вывести вооруженные силы, военно-промышленный комплекс», — отметил он, упомянув в первую очередь Афганистан.

По утверждению Трампа, в Ираке присутствует очень небольшой воинский контингент США, еще меньше американское присутствие в Сирии. «Нас очень мало в Ираке, практически нет в Сирии. Мы взяли в Сирии [под контроль] нефть, надо было сделать это и в Ираке, — сказал он. — Не надо было идти на Ближний Восток, но если вы пришли, оставьте себе нефть». «Это было худшее решение отправиться на Ближний Восток», — убежден глава Белого дома.(ТАСС)