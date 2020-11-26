Трамп считает, что Байден не мог набрать на выборах 80 млн голосов избирателей

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с утверждением о фальсификациях на прошедших в стране выборах главы государства. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в четверг на своей странице в Twitter.

«Только что посмотрел данные по голосам. [Демократ Джозеф] Байден никак не мог набрать 80 млн голосов! Выборы были на 100% сфальсифицированы», — отметил Трамп. Администрация Twitter обозначила данную запись как спорную.

Как сообщила ранее телекомпания NBC, к настоящему моменту известно, что свои голоса за Байдена отдали не менее 80 011 360 избирателей. Таким образом, демократ стал первым в истории США кандидатом, за которого на президентских выборах было отдано свыше 80 млн голосов. При этом власти многих штатов еще продолжают подводить итоги волеизъявления.(ТАСС)