Трамп счел глупостью нежелание властей Ирана просить США о помощи

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти либо слишком гордые, либо глупые, чтобы просить Вашингтон помочь с восстановлением экономики.
Трамп отметил, что из-за жестких американских санкций экономика Ирана находится в очень плохом положении.
«Мы сможем помочь наладить ее в короткое время, но, вероятно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы попросить о помощи. Посмотрим, какой они изберут путь. Это полностью зависит от них», — заявил президент США.
Он вновь призвал Тегеран отказаться от стремления разработать ядерное оружие.
| 2020-02-05T11:13:39+00:00 5 февраля 2020, 13:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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