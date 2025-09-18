Требовать от Кремля согласия на прекращение огня в Украине еще не время. Такое мнение высказал президент США в комментарии журналистам перед своим визитом в Великобританию, который стартовал вчера.

«Кажется, сейчас еще не время просить Путина о прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я приму жесткие меры. Нужно и в дальнейшем снижать цены на нефть», — говорится в комментарии президента США, который журналисты обнародовали только сегодня.

Трамп отметил, что российско-украинская война закончится, если мировые цены на нефть упадут.

«[Британский премьер-министр Кир] Стармер согласен, что Европа должна прекратить покупать нефть у России», — заявил Трамп уже сегодня, на второй день своего визита в Британию.