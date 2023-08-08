Находящийся в заключении президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал детали переговоров соглашения о прекращении огня, который на подпись в Тбилиси в 2008 году привез президент Франции Николя Саркози.

«Если вы не подпишете, завтра русские будут в Тбилиси, Путин полон решимости вас убить. Я не могу послать войска, и Буш этого не сделает» – Саакашвили пишет в FB, что эту фразу в присутствии свидетелей несколько раз повторял в Тбилиси в августе 2008 года президент Франции Николя Саркози, уговаривая подписать вариант соглашения о прекращении огня с предложенным Москвой пунктом.

«Когда Лех Качиньский узнал о том, что нам навязывают такое соглашение, он пытался присоединиться к встрече, но французская сторона не пошла на это», – рассказывает Саакашвили.

Речь шла о пункте «статус Южной Осетии и Абхазии должен быть определен в дальнейшем, в результате международных переговоров», который отказался подписывать Саакашвили.

«Это практически означало, что собственноручно подписавшись, мы должны были отказаться от территорий Грузии и территориальной целостности страны… Саркози несколько часов пытался меня убедить. . В конце концов, Николя Саркози снова позвонил Медведеву и российская сторона согласилась не настаивать на этом пункте… в конечном итоге, она отказалась соблюдать соглашение о прекращении огня», – пишет Саакашвили. (newsgeorgia.ge)