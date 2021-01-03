Трамп призывал госсекретаря Джорджии пересчитать голоса в его пользу

Президент США Дональд Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу, свидетельствует запись разговора, которую публикует Washington Post.
В разговоре участвовал Райан Джермени, юрисконсульт госсекретаря.
Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум, в одном случае слова президента звучат как угроза.
«Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста», — заявляет Трамп.
«Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли штат», — говорит Трамп.(РИА Новости)