Трамп призвал провести в США всеобъемлющую избирательную реформу

Демократы обеспечили себе несправедливое преимущество на состоявшихся в ноябре 2020 года выборах, электоральная система США нуждается во всеобъемлющем реформировании. Об этом заявил в воскресенье бывший американский лидер Дональд Трамп на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида), передает ТАСС.

По словам республиканца, «демократы использовали китайский вирус в качестве предлога, чтобы изменить все правила, касающиеся выборов, без одобрения законодательных собраний штатов». «Это оказало огромное влияние на выборы», — подчеркнул Трамп. «Эти выборы были сфальсифицированы, а Верховный суд и другие суды не захотели с этим разбираться», — отметил он. «Нам нужно провести всеобъемлющие реформы выборов. Нам нужно сделать это прямо сейчас», — полагает бывший американский лидер.