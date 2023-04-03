Самолет с бывшим американским президентом Дональдом Трампом приземлился в аэропорту Нью-Йорка LaGuardia в преддверии предъявления ему обвинений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Ранее сообщалось, что он направился в аэропорт, чтобы вылететь в Нью-Йорк на свое судебное заседание. Политик в кортеже из десятка машин и с полицейским сопровождением выехал из своего имения во Флориде.

До этого Трамп заявил, что после того, как 4 апреля ему предъявят обвинения в суде, он выступит с речью из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Выступление Трампа запланировано на 4 апреля на 20:15 по времени восточного побережья США (4:15 бакинского времени 5 апреля).