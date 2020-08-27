Трамп принимает президентскую номинацию на съезде Республиканской партии

Президент Дональд Трамп в четверг выступит с программной речью в рамках Национального съезда Республиканской партии, рассказывая о достижениях своего президентства и намечая путь на следующие четыре года, сообщает Голос Америки.

Выступление Трампа на Южной лужайке Белого дома завершит четырехдневный съезд, в ходе которого президента описывали как лидера, способного восстановить порядок в стране после расовых волнений и возродить экономику после пандемии.

Как ожидается, после речи Трампа, в которой он официально примет президентскую номинацию от Республиканской партии, в Вашингтоне состоится салют.

В четверг на съезде также выступят лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон, адвокат Трампа Руди Джулиани и религиозный лидер Франклин Грэм.