Трамп предложил американцам дважды проголосовать на выборах

«Пусть они отправят его (бюллетень – ред.) и пусть они придут голосовать, и если их система так хороша, как они говорят, тогда, очевидно, они не смогут проголосовать. Если он (их голос – ред.) не будет посчитан, то они смогут проголосовать», — заявил Трамп журналистам в Северной Каролине, когда его спросили о том, насколько он доверяет системе голосования по почте в штате.