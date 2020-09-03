Трамп предложил американцам дважды проголосовать на выборах

Президент США Дональд Трамп предложил американцам в Северной Каролине дважды проголосовать на выборах главы государства, лично и по почте, чтобы проверить безопасность избирательной системы, сообщает газета New York Times.
«Пусть они отправят его (бюллетень – ред.) и пусть они придут голосовать, и если их система так хороша, как они говорят, тогда, очевидно, они не смогут проголосовать. Если он (их голос – ред.) не будет посчитан, то они смогут проголосовать», — заявил Трамп журналистам в Северной Каролине, когда его спросили о том, насколько он доверяет системе голосования по почте в штате.
Как отмечают СМИ, согласно законам Северной Каролины, двойное голосование на выборах или голосование более чем на одном участке «с намерением совершить мошенничество» считается уголовным преступлением.(РИА Новости)