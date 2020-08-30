Трамп оценил свой автограф в $10 тысяч

Президент США Дональд Трамп во время визита в Луизиану предположил, что его автограф стоит $10 тысяч, пишет Daily Beast.

Трамп посетил районы, которые пострадали от урагана «Лаура», и раздал несколько автографов представителям местных чрезвычайных служб.

«Продайте это сегодня на eBay. Вы получите десять тысяч долларов. Если я впишу ваше имя, ценность значительно уменьшится. Так что продайте его сегодня вечером на eBay», — сказал глава государства одному из них.

При этом, согласно сайту eBay, автографы Трампа стоят значительно меньше.

27 августа ураган «Лаура» обрушился на США. Шторм отнесен к четвертой категории по пятибалльной шкале. Скорость ветра достигала 240 километров в час.(Газета.Ru)