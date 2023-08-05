Бывший президент США Дональд Трамп не стал признавать дополнительные обвинения в деле о секретных документах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что невиновен в инкриминируемых нарушениях», — говорится в документе, подписанном Трампом.

Отмечается, что экс-президент США договорился с прокуратурой о неявке в суд во Флориде и отказался от процедуры зачтения новых инкриминируемых ему статей.

Ранее Трамп заявил, что Верховный суд страны должен изучить ситуацию с тем, что в отношении него заведено несколько дел, так как это является вмешательством в президентские выборы.

Как считает Трамп, ресурсы, которые ему придется потратить «на борьбу с радикальными леваками в многочисленных судах по всей стране», могли бы пойти на политическую рекламу и митинги перед выборами. Он подчеркнул, что лидирует по всем опросам и обходит президента США Джо Байдена, однако «игра ведется нечестно».