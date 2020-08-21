Трамп обвинил Байдена в бездействии за все годы пребывания в политике

Президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника по выборам демократа Джо Байдена в бездействии за все годы пребывания в политике.
«За 47 лет Джо не сделал ничего, о чем он сейчас говорит. Он никогда не изменится, это просто слова!» — написал Трамп в Twitter во время выступления Байдена на съезде Демократической партии.
В своем выступлении Байден ожидаемо подверг резкой критике Трампа и заявил, что у него есть свой план по развитию страны, в том числе по борьбе с коронавирусом.
Байден был сенатором от штата Делавэр с 1973 по 2009 годы, а в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США.(РИА Новости)
| 2020-08-21T10:44:24+04:00 21 августа 2020, 12:42|12345 (Пока оценок нет)
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