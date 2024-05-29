Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Организацию Объединенных Наций (ООН) в бездействии в ситуации вокруг сектора Газа и заявил, что дух организации мертв.

«ООН уже не в состоянии защитить своих людей. В Газе умеро не только человечество, но и ООН вместе со своей душой», — заявил он на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития в парламенте. «ООН, что толку от тебя в XXI веке, если ты не можешь остановить геноцид, за которым в прямом эфире наблюдает все человечество?» — сказал турецкий лидер, чье выступление транслировал телеканал TRT Haber.

Он также задался вопросом о необходимости существования «огромных зданий» организации, «если будущее мира зависит от пяти стран [членов Совбеза]». Эрдоган в очередной раз выступил с призывом привлечь Израиль к ответственности за совершенные в Газе преступления против человечности.