Трамп назвал унизительными для Вашингтона переговоры Китая и США в Анкоридже

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что переговоры на высоком уровне между США и Китаем в Анкоридже (штат Аляска) носили для Вашингтона унизительный характер. Таким мнением республиканец поделился в четверг в интервью телеканалу Fox News.

«При мне ничего подобного не случалось, — отметил Трамп. — Это настоящее унижение для нашей страны. Просто немыслимо». Таким образом бывший американский лидер ответил на просьбу ведущей прокомментировать состоявшиеся переговоры, на которых, по ее утверждению, представители китайской стороны якобы указывали своим американским визави на наличие в США проблем, связанных с расизмом.

«Мы бы просто ушли [с переговоров], — продолжил республиканец. — Никто никогда не говорил в таком ключе ни с моими представителями, ни со мной лично». «Если бы они себе это позволили, я бы повысил вдвое торговые пошлины, что, наверное, и так стоило сделать», — констатировал Трамп.