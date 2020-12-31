Трамп намерен вернуться из отпуска в Вашингтон до Нового года

Действующий президент США Дональд Трамп планирует прервать свой отпуск и вернуться в Вашингтон перед Новым годом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

В администрации уточнили, что политик приедет в штат в четверг, 31 декабря, в 11.00. При этом его также будет сопровождать супруга Меланья Трамп.

Причина такого решения политика не приводится.

До этого Трамп отмечал, что намерен остаться в штате Флорида до 6 января 2021 года. В этот день планируется утверждение американским конгрессом итогов выборов, в ходе которых победу одержал демократ Джо Байден. Однако Трамп продолжает оспаривать результаты выборов, которые он не признает.(Газета.Ru)