Трамп намерен сохранить по 2,5 тыс. военных в Ираке и Афганистане к 15 января

Белый дом намерен сократить военное присутствие США в Ираке и Афганистане к 15 января 2021 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В администрации действующего президента США Дональда Трампа отметили, что к этому сроку планируется оставить в двух странах по 2,5 тыс. американских военных.

Собеседники СМИ уточнили, что глава Белого дома может подписать соответствующий приказ в ближайшие даты. При этом, как уточняет CNN, американские военные уже получили предписание о подготовке к сокращению контингента.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. (gazeta.ru)