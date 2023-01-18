Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуть доступ к своим аккаунтам в социальных сетях Twitter и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перед президентскими выборами 2024 года. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

По информации издания, Трамп уже подал соответствующую заявку для разблокировки аккаунта в Facebook, в которой сделал акцент на важности свободы слова.

«Мы считаем, что запрет на учетную запись президента Трампа в Facebook резко исказил и затормозил публичный дискурс», — говорится в письме штаба Трампа в Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

В компании не стали комментировать заявление Трампа, заявив, что Meta объявит о решении в ближайшие недели в соответствии с изложенным процессом.