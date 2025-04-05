Президент США Дональд Трамп начал переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу предполагаемого смягчения пошлин в отношении этих стран на фоне протекционистской политики Белого дома. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Источник, осведомленный о ходе переговоров президента, сообщил CNN, что президент Дональд Трамп контактирует с представителями Вьетнама, Индии и Израиля, чтобы обсудить индивидуальные торговые соглашения, которые могли бы смягчить предлагаемые тарифы», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что взаимодействие Трампа с этими странами рассматривается Белым домом как «первая волна переговоров», поскольку разные страны разрабатывают стратегию ответа Трампу. Некоторые, к примеру, Китай и Канада, уже объявили о планах ответных мер.

До этого глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявлял, что Евросоюз готов отстаивать свои интересы в торговом противостоянии с США, но на равных условиях.