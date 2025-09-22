Руководство Швейцарии предложило закупить американское вооружение и энергоносители, в том числе обогащенный уран и СПГ, а также инвестировать в экономику США для снижения 39-процентных пошлин, введенных в августе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Правительство Швейцарии начало вести переговоры с американской администрацией после того, как президент США Дональд Трамп на фоне торгового дисбаланса ввел против Швейцарии одни из самых высоких пошлин среди европейских стран. По информации газеты, в сентябре начальник федерального департамента по экономическим вопросам Швейцарии Ги Пармелен вел переговоры с министром торговли США Говардом Латником, представителем на торговых переговорах Джеймисоном Гриром и министром финансов Скоттом Бессентом. После встречи Латник заявил, что «Швейцария со временем найдет выход из положения».

«В последнее время мы достигли прогресса в переговорах. Они все еще идут, однако я бы не рассчитывал на незамедлительную сделку», — заявил газете глава американской торговой палаты в Швейцарии (Swiss AmCham) Рахул Сахгал.

Как пишет издание, после введения американских пошлин в августе экспорт Швейцарии в США упал до минимума с 2020 года и составил $3,9 млрд.