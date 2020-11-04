Трамп ли, Байден ли?.. России все одно

Выборы в США – это всегда интересно. Там всегда интрига, всегда глобальные международные политические проекты и всегда прекрасное политическое реалити-шоу. Но эти выборы отличаются от прежних по многим причинам, и одна из них — часть выборов впервые в истории проходила по электронной почте.

Действующий президент Дональд Трамп уже объявил о своей победе, однако конечный итог голосований будет известен в конце недели после подсчетов, которые были посланы по почте. От того, кто будет следующим президентом США, зависит не только внутренняя и внешняя политика самих Штатов, но и положение отдельных государств. К примеру, в России в 2016 году очень хотели видеть у власти Трампа, и он победил, а потом было начато расследование по подозрению вмешательства России в выборы в США.

О том, как сейчас в России относятся к выборам в США, готова ли Москва к новым вызовам, рассказал в интервью # доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, Александр Перенджиев.

— Каких итогов ждут в Москве от президентских выборов в США? Какой из кандидатов в президенты наиболее благоприятен для России?

— В России уже давно пришли к выводу, что личность президента США имеет прямое отношение к определению характера внутренней политики Белого Дома, но, практически, никакого отношения к внешней политике, в том числе и российско-американским отношениям. То есть, внешняя политика официального Вашингтона находится под контролем определенных и весьма влиятельных политических сил. Глава Белого Дома лишь исполняет их волю, несмотря даже на своё желание что-то скорректировать во внешнеполитической американской стратегии.

Наглядным примером, подтверждающим данные выводы для российского экспертного сообщества, и стала личность Дональда Трампа. Как, впрочем, и его предшественника – Барака Обамы. Все они накануне своего избрания на пост главы США вызывали в российском политическом сообществе, включая и руководящие круги, определенную надежду на улучшение российско-американских отношений, международной обстановки и всей системы мировой безопасности. Однако вектор внешней политики США с их приходом не поменялся, несмотря на их обнадеживающие для российского политического истеблишмента и экспертного сообщества предвыборные заявления. Курс официального Вашингтона на разрушение системы международной, прежде всего ядерной, безопасности, продолжился.

Никуда не делось, а только усилилось, как санкционное давление, так и военное давление на Россию. Здесь можно продолжить и другие аспекты – операции по всему миру в виде так называемых «цветных революций» по смене неугодных официальному Вашингтону политических режимов, формирование и развитие различных экстремистских проектов, прежде всего на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, способствование разрастанию «теневого» сектора в мировой экономике, применение санкций в целях силового и геоэкономического подчинения ряда стран и многое другое.

— Многие эксперты считают, что при Байдене антироссийское направление будет усилено, причем также будет усилено НАТО, чего мы не видели при Трампе. Готова ли Россия к давлению со стороны администрации Байдена?

— Безусловно, готова! А куда России деваться? Она вынуждена быть готова, и постоянно готовится к любым негативным развитиям событий. Но, несмотря на это, всё же у нас в стране не исчезает надежда на улучшение ситуации, как в мире, так и вокруг Российской Федерации, ее союзников и стратегических партнеров.

Кстати, не так уж гладко складывается политическая обстановка и в самих США. Поэтому выскажу предположение о том, что после сегодняшних выборов может начаться процесс дальнейшего обострения внутреннего политического кризиса в этой стране. То есть, вольно или невольно, но правящие американские круги будут вынуждены, как минимум, в краткосрочной, но не исключено, что и в среднесрочной перспективе всё больше сосредотачивать своё внимание на внутренних проблемах и уходить от попыток «рулить» на внешнем уровне.

Безусловно, что подобное развитие ситуации может привести к серьезному изменению институционального дизайна международных отношений. То есть — изменить роль и место тех или иных институтов, включая и НАТО, в мировой политике.

— Одной из главных тем обсуждений между Вашингтоном и Москвой является РСМД и ДРСМД. Как вы считаете, гонка вооружений будет и дальше продолжена, либо страны договорятся?

— В ближайшей перспективе элементы гонки вооружений продолжатся, а стороны не смогут договориться. А вот в дальнейшем… В среднесрочной перспективе, полагаю, что могут произойти позитивные сдвиги в сфере укрепления международной безопасности, и стороны, действительно, договорятся. Вопрос только заключается в том, что это будут за стороны?