Трамп готов отправить военных в Миннеаполис, если попросят местные власти

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить в Миннеаполис военных, если об этом попросят местные власти.

Он назвал протестующих левыми радикалами, которых «нужно научить, что так поступать нельзя».Если власти Миннесоты попросят, то военные «прибудут очень быстро».

В более чем в 10 городах США второй день проходят акции протестов в погромами и поджогами машин и общественных зданий. Причиной стала смерть темнокожего мужчины Джорджа Флойда, в смерти которого подозревают офицеров полиции.

Предполагаемый виновник задержан, он проходит фигурантом по статье «непреднамеренное убийство». При этом в судебной экспертизе сказано, что Флойд погиб из-за проблем с сердцем, а не удушья. Хотя на видео, попавшем в Сеть видно, как офицер придавил его шею ногой, после чего задержанный, лежащий на земле, перестал двигаться.

Протестующие пытались прорваться к Белому дому, но их остановили сотрудники службы безопасности (kp.ru)