Ветеран клуба «Нефтчи» Самедага Шихларов трагически погиб.

Об этом Report сообщил председатель Союза ветеранов футбола Огтай Абдуллаев.

По его словам, С.Шихларова сбил автомобиль марки Chevrolet на пересечении улицы Гасана Алиева и проспекта Азадлыг.

С.Шихларов скончался на месте происшествия. Тело доставили в морг для проведения экспертизы.

О.Абдуллаев от имени ветеранов футбола выразил соболезнования семье покойного.

С.Шихларов известен по выступлениям за «Нефтчи» (Баку) в 1970—1980-е годы. В матче чемпионата СССР 1982 года «Нефтчи» (Баку) — «Спартак» (Москва) забил два гола в ворота Рината Дасаева. Второй гол Шихларов забил на 89 минуте и тем самым принёс победу Нефтчи 4:3.

Вторую половину 1980-х провёл в «Кяпазе» (Гянджа), а в 1992 провёл ряд игр в первом чемпионате независимого Азербайджана.