По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на источник в пожарной службе.

По сведениям агентства, среди жертв пожара девять детей. Возгорание произошло в многоэтажке Твин Парк на севере города в районе Бронкс.

На место происшествия прибыл новый мэр города Эрик Адамс. По его словам, речь идет об одном из самых крупных по количеству жертв пожаров в истории города — различные травмы получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар произошел в многоквартирном 19-этажном жилом доме на одном из нижних этажей. Дверь квартиры, где предположительно началось возгорание, уточнил глава пожарного департамент Нью-Йорка Дэниел Нигро, была открыта, из-за чего огонь и дым быстро распространились. (ТАСС)