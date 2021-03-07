Трагедия близ станции метро: кто виноват и что делать?

Погодные аномалии и связанные с ними проблемы с той или иной периодичностью происходят в разных странах мира. Имеют место и несчастные, трагические случаи, ранения и смерть людей в их результате. Но именно готовность и способность объективно расследовать причины трагедий и отличают развитое государство от находящегося в стадии развития.

Итак, в Баку и в близлежащих жилых массивах в воскресенье наблюдался сильный ветер. Как-то неудобно напоминать о существующем предположении, что слово «Баку» произошло от персидского бад кубе — «обдуваемый ветром». Да, подобное толкование считается народной этимологией и искажает древнюю форму написания слова, но вряд ли кто-то будет отрицать, что Баку давно уже является синонимом слова ветер.

Соответственно, рассуждая логически, все в нашей столице должно быть готово к тому, что на нее обрушится очередной сильный ветер. Но что мы видим в реальности? В Баку сильный ветер разрушил часть крыши школы №319. Во дворах еще нескольких школ упали деревья и были повреждены специальные конструкции. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Могли бы они иметь место? Конечно. Но и без них впору поинтересоваться, кто же это так строил крышу, кто следил за ее текущим состоянием, что ее сорвало сильным ветром? По-хорошему, нужно собирать соответствующую комиссию специалистов Минобразования. По итогам работы которой общественности надо бы сообщить о том, какие именно действия осуществлены в отношении руководства школ, где снесло крыши, и соответствующих структур, прямой обязанностью которых является осмотр крыш, их крепости и устойчивости.

Плюс, важно поведать гражданам о реальном состоянии, устойчивости к сильным ветрам крыш всех бакинских школ. Чтобы не разводить руками, если вдруг произойдет трагедия и кто-то скончается на месте от того, что на него слетит сверху. Произошла же такого рода трагедия вблизи станции метро «28 Мая». Нет, там дело было не в школе. Как сообщает Real TV, на голову молодой женщине упала часть металлической конструкции. На место происшествия, как утверждается, оперативно прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Спасти женщину не удалось, она скончалась на месте.

Кто виноват в трагедии? Отмечается, что вблизи идет строительство, и, возможно, сильный ветер сорвал конструкцию со стройки. Чтобы понять так ли это, и нужно объективное и всестороннее расследование. С арестом виновных, с тюремными сроками для них. Потому, что не может быть так, чтобы никто не был виноват в случившемся. А еще потому, что отсутствие наказания за такого рода преступление, которое ну никак нельзя подогнать под несчастный случай, может привести к новым, такого же рода, трагедиям. Жертвами которых могут быть люди совершенно разного пола, возраста и социального статуса.

И в этой связи вспоминается привычное для известного российского адвоката Плевако выражение, который имел привычку начинать свою речь в суде фразой: «Господа, а ведь могло быть и хуже». Однажды он взялся защищать человека, изнасиловавшего собственную дочь. Зал был забит битком, все ждали, с чего начнет адвокат свою защитительную речь. Неужели с любимой фразы? Невероятно. Но встал Плевако и хладнокровно произнес: «Господа, а ведь могло быть и хуже». И тут не выдержал сам судья. «Что, — вскричал он, — скажите, что может быть хуже этой мерзости?» — «Ваша честь, — спросил Плевако, — а если бы он изнасиловал вашу дочь?».

К чему это я упомянул об этой байке, связанной с именем прославленного российского адвоката царских времен? К тому, что жертвой трагедии, сродни той, что случилась близ станции метро «28 мая», чисто теоретически могут стать люди состоятельные, известные, власть имущие или их родные, близкие. И вот тогда, выскажу предположение, виновных в случившемся найдут очень быстро, оперативно. Что, в свою очередь, вызовет вполне ожидаемое недовольство в обществе. Люди могут вспомнить о большом числе случаев, когда общественности не сообщали даже о результатах расследования случаев, приведших к трагедиям, к смерти граждан, не являющихся людьми широко известными, состоятельными и обладающими властью. А вспомнив, мягко говоря, люди будут негодовать. Кто будет во всем этом виноват? Те, кто игнорируют свои прямые обязанности — создают условия, не исключающие новые несчастные случаи со смертельным исходом, и те, кто пытается «замять» их объективно расследование.