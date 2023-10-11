На Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка».

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, произошло столкновение двух поездов на станции, но официального подтверждения этому нет.

Телеграм-каналы сообщают, что в какой-то момент на станции произошел «хлопок», станцию начало затягивать дымом.

Сообщается, что пострадали два человека. Утверждается, что один из машинистов зажат в кабине поезда, его пытаются вытащить. Также медицинская помощь оказывается одному из пассажиров.