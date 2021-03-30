Toyota шесть месяцев подряд устанавливает рекорды мировых продаж

Объем мировых продаж ведущего японского автоконцерна Toyota Motor в феврале составил 711 тыс. автомобилей, что на 9,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете корпорации.

Это показатель, учитывающий реализованную продукцию входящих в группу компаний Toyota производителей Daihatsu Motor и Hino Motors, стал рекордно высоким для февраля. Как отмечает Toyota, уже полгода ей удается обновлять месячные рекорды продаж своих автомобилей в мире.

Аналогичная тенденция касается и уровня производства. В феврале концерн выпустил порядка 668 тыс. автомобилей, что на 6,8% больше, чем в прошлом году. В Toyota это в первую очередь связывают с восстановлением спроса в Китае после спада, вызванного пандемией.

В 2020 году Toyota реализовала по всему миру более 9,53 млн автомобилей, став лидером по этому показателю среди других компаний. Последний раз японский автогигант возглавлял этот рейтинг в 2015 году. Затем он уступил лидерство немецкому концерну Volkswagen.(ТАСС)