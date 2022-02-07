Японская электротехническая корпорация Toshiba разделится на две компании.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo.

Компания делится на две, а не три компании вопреки ранее объявленному плану. Это сделано по требованию ряда акционеров, которые выразили несогласие с прежней программой.

В ноябре прошлого года Toshiba объявила о намерении разделиться на три отдельные компании в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года). Предполагалось, что одна из них будет заниматься полупроводниками и другими электронными компонентами, вторая — тяжелым промышленным оборудованием, в частности для электростанций, а третья станет управлять имуществом всей группы.

По данным экономической газеты Nikkei, планы разделения связаны со стремлением руководства Toshiba повысить капитализацию всей группы за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.