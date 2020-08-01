Токио третий день подряд бьет рекорд по заболеваемости коронавирусом

В японской столице за прошедшие сутки выявили рекордное число инфицированных больных — 472 человека, передает TACC со ссылкой на первоисточник.

Отмечается, что предыдущий пик роста количества новых случаев заражения COVID-19 был зафиксирован в пятницу, 31 июля. Тогда в Токио за 24 часа зарегистрировали 463 пациента с коронавирусной инфекцией.

По последним данным, общее число зараженных в Японии достигло 37,1 тыс., из них от коронавируса нового типа скончались 1 024 человека.

Как ранее стало известно, на территории японской префектуры Окинава введен режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Между тем Мексика вошла в тройку лидеров  по числу умерших от коронавируса, а в Перу на фоне пандемии продлили чрезвычайное положение  до 31 августа  (iz.ru).

| 2020-08-01T13:02:26+04:00 1 августа 2020, 13:55|12345 (Пока оценок нет)
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