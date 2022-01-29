«Что касается Китая, то это наш ближайший сосед как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать, очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители», — сказал Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».