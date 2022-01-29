Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сотрудничества республики с Китаем, учитывая географическое расположение и успех этой страны в экономическом развитии.
В субботу гостелеканал «Хабар 24» показал интервью главы государства, в котором он рассказывает о причинах и последствиях январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, а также о взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами.
«Что касается Китая, то это наш ближайший сосед как бы от Бога. Мы не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг успехов в своем экономическом развитии. Мы должны сотрудничать, очень сильно на китайский рынок надеются наши сельхозпроизводители», — сказал Токаев в интервью телеканалу «Хабар 24».