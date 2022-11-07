Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна готова защищать свои национальные интересы, и не только посредством дипломатии. Об этом он сказал на встрече с общественностью Мангистауской области республики, передает РИА Новости.

«Мы готовы защищать нашу священную независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция», — подчеркнул казахстанский лидер.

Президент добавил, что в последние месяцы хакеры активно атакуют информационные системы Казахстана. По его словам, эти нападения особенно участились в ходе текущей политической кампании. Токаев подчеркнул, что кибератаки будут жестко пресекаться, в том числе может быть введен запрет на распространение дезинформации.

Политик добавил, что на стабильность и безопасность в Казахстана, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация.

«Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность», — сказал Токаев.