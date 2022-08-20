Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сочи прошли «в исключительно дружеской атмосфере, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«По завершении продолжительных переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами», — цитирует Желдибая TACC.

По словам пресс-секретаря, в ходе состоявшихся накануне, 19 августа, переговоров Путин и Токаев обсудили вопросы сотрудничества в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также взаимодействие РФ и Казахстана на международной арене.

Желдибай отметил, что главы двух стран договорились продолжить регулярные рабочие контакты.