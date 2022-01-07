В Алматы из-за действий террористов пострадали и убиты сотни гражданских и военных.

Как сообщает РИА Новости, об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе обращения к народу страны.

«Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время», — заявил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт: «Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или «фейки» и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура».