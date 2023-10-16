Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-18 октября с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику.

Как передает # со ссылкой на казахстанские СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.

В Пекине Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня «Один пояс — один путь».

Также запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.