Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу в президентской гонке в Казахстане, 26 ноября принес присягу народу и официально вступил в должность главы государства. Об этом передает ТАСС.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал новоизбранный президент Казахстана, возложив правую руку книгу Конституции страны.

Досрочные президентские выборы состоялись в Казахстане 20 ноября. Токаев одержал победу с 81,31% голосами. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.

Касым-Жомарт Токаев во второй раз вступил в должность президента Казахстана. Срок полномочий нового главы государства составит 7 лет.