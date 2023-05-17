Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправился с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщает # со ссылкой на пресс-службу Аппарата Президента Казахстана.

Отмечено, что в ходе визита казахстанский лидер встретится и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе двусторонней встречи будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах, в том числе углубления культурно-гуманитарных связей.

В рамках визита Токаев встретится с руководителями ведущих китайских компаний и проведет ряд мероприятий, а также примет участие в церемонии открытия строительства логистического центра Казахстана в порту города Сиань.

Планируется, что во время визита в Китай президент Казахстана примет участие в саммите «Центральная Азия + Китай», а также примет участие в торжественном открытии Генерального консульства Казахстана в городе Сиань.