Председатель КНР Си Цзиньпин 4-6 июля посетит Таджикистан с государственным визитом по приглашению президента республики Эмомали Рахмона.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в таджикском МИД.

«Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина состоится 4-6 июля по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В рамках визита пройдут двусторонние переговоры в узких и широких форматах», — сообщили в ведомстве.

Согласно информации, китайский лидер примет участие в других официальных мероприятиях.