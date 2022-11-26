Казахстан будет стремиться развивать разностороннее сотрудничество с США, ЕС, странами Азии, Ближнего Востока и Кавказа, а также со всеми заинтересованными сторонами.

Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации.

“Казахстан продолжит проводить сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов. Внимание будет сосредоточено на взаимовыгодном сотрудничестве и стратегическом партнерстве с соседними странами, такими как Россия, Китай и другие страны Центральной Азии”, — сказал Токаев.

Президент отметил, что Казахстан по-прежнему привержен современному международному праву и Уставу ООН.

Напомним, что досрочные президентские выборы в Казахстане состоялись 20 ноября 2022 года. Для участия в президентских выборах было зарегистрировано шесть кандидатов, в том числе две женщины и четверо мужчин. За Токаева проголосовали 6 456 393 человека, или 81,31 процента.