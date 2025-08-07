Американский лидер Дональд Трамп решением о введении пошлин в отношении Индии за покупку российской нефти может свести на нет 20 лет внешнеполитических усилий США. Такое мнение высказывается в материале газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По этим оценкам, то, что американский президент «не щадит даже друзей», это общеизвестно, но Индия — особый случай, поскольку «непредсказуемым поведением президент угрожает свести на нет более чем двадцатилетние усилия американской внешней политики». Отмечается, что Нью-Дели долгое время рассматривался Вашингтоном «как важный противовес Китаю в Азии». Так, США даже пытались вовлечь Индию в Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония).

По сведениям газеты, индийское руководство считает несправедливым, что только Индию облагают пошлинами за импорт сырой российской нефти, в то время как наряду с Китаем целый ряд стран, включая Италию, Турцию, Нидерланды и Францию, продолжают это делать. В статье отмечается, что поведение и тон американского президента «многим в Индии напоминают британских колонизаторов, которые свысока обращались с местным населением и угнетали его». По словам профессора Института южноазиатских исследований в Сингапуре Раджи Мохана, в «постколониальной Азии это просто неприемлемо, но Трамп не знает» такого слова.