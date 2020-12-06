«Тогда карабахские армяне будут лояльны к азербайджанским флагам…» — Сергей Марков о коридоре, статусе и паспортах жителей Карабаха

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1 декабря, согласно условиям трехстороннего соглашения, армяне покинули последний район вокруг Нагорного Карабаха – Лачинский. Остался последний шаг на пути к полному восстановлению территориальной целостности Азербайджана – возврат самого Нагорного Карабаха. Вместе с тем осталось большое количество вопросов, которые требуют своевременного решения. И редакция «Зеркало» попыталась ответить на них вместе с директором Института политических исследований, российским политологом Сергеем Марковым.

— Согласно трехстороннему соглашению, армянская сторона освободила Лачин. Прилегающие к Нагорному Карабаху районы полностью освобождены. Что еще осталось нерешенным, и какими должны быть следующие шаги?

-Осталось много неурегулированного. Во-первых, вопрос о транспортных коридорах. Если с лачинским коридором все более-менее понятно, то с нахчыванским – вопрос открытый. Кто его будет строить, как он будет охраняться – эти вопросы должны быть решены.

Во-вторых, вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Руководством Азербайджана неоднократно говорилось о том, что никакого особого политического статуса не будет. Даже вопрос о какой-то культурной автономии является сомнительным. Взявший на себя смелость заявить о культурной автономии, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы подвергся острой критике. С другой стороны, армянская позиция заключается в сохранении нынешнего статуса: под неким протекторатом российских миротворцев сохраняется отдельная от Азербайджана политически-административная единица. Это огромная дистанция. Какие флаги будут висеть, на каком языке будет вестись делопроизводство, где будут служить молодые ребята, по каким учебникам будут учить в школах, какие телеканалы будут приниматься, в какой парламент будут избираться? Нерешенность именно этих вопросов несет в себе наибольшую угрозу урегулированию.

Третий вопрос – это возращение беженцев. Понятно, что беженцы будут с легкостью возвращаться в те регионы, которые вернулись под контроль Азербайджана. Но как быть с возвратом азербайджанских беженцев в регионы, которые остались под контролем армянской стороны? Ведь по условиям соглашения, они должны вернуться.

—Как возможно реализовать такой сценарий, по которому все жители Карабаха – и армяне, и азербайджанцы – будут иметь единые паспорта? Что нужно для этого делать Азербайджану? Ведь срок, на который там размещены российские миротворцы, пролетит быстро.

-Прежде всего, обеспечить межнациональное примирение. На сегодня степень взаимной ненависти очень высока. Это характерно для войны. Сейчас армяне бегут, мы видим, как они жгут свои дома и бегут. Видимо, они боятся. Конечно, правота Азербайджана должна проходить во всех средствах массовой информации, учебниках. Но накал критики в адрес правительства Армении, армян Нагорного Карабаха лучше уменьшить для того, чтобы они могли чувствовать себя более комфортно. Кроме того, нужно разблокировать коммуникации. Тогда карабахские армяне будут более лояльны к азербайджанским флагам, если они будут ездить делать бизнес в другие районы Азербайджана.

—Возвращаясь к вопросу статуса, нельзя не отметить, что президент Ильхам Алиев не раз говорил о том, что никакого статуса не будет, а в выступлениях президента России постоянно проскальзывает тема статуса. Как можно разъяснить это, на первый взгляд, противоречие?

— Статус – это как погода. Он всегда есть. Это, как и человек: он или гражданин какой-то страны или лицо без гражданства. Но и то, и другое – это статус. И когда президент Алиев говорит об отсутствии статуса, то он не имеет в виду, что вообще никакого статуса не будет, а не будет особого статуса, отличного от статусов других районов Азербайджана. Россия с пониманием относится к праву Азербайджана, потому что Карабах, однозначно, должен быть районом Азербайджана. Там должны развеваться азербайджанские флаги, на этот регион должен распространяться суверенитет Азербайджана. Но в то же время, нужно отвоевать не только территорию, но и сердца жителей Нагорного Карабаха. Россия не хотела бы бросить испуганных армян под ноги азербайджанских полицейских. Хотелось бы, чтобы все проблемы решались с уважением к правам, и без страха со стороны армян. Поэтому, по моему мнению, речь будет идти о некой дорожной карте. Первые шаги – это возращение беженцев и формирование совместных органов правопорядка. Потом, естественно, возникнут вопросы. Но это долгий процесс, лишь после снижения вражды между двумя народами можно будет в этом процессе поставить точку.

— Сергей Александрович, в картах оперативного штаба российских миротворцев продолжает использоваться название «Степанакерт», а не Ханкенди? Если это – территория Азербайджана, по словам Путина, то как можно объяснить этот казус?

— Думаю, это связано с тем, что российские миротворцы прибыли с российской военной базы в Армении. Но это неправильно. Думаю, пока правильным будет использования двойного названия Ханкенди/Степанакерт.

— Согласно трехстороннему соглашению из Ханкенди будет построен за счет средств Азербайджана транспортный коридор в сторону Армении. Какое значение эта дорога будет иметь как для Азербайджана и Армении, так и региона?

— Значение будет иметь чисто временное. На самом деле речь идет не о полномасштабном транспортном коридоре, а о некоем обходе Шуши. Поскольку транспортный коридор из Ханкенди в сторону Армении идет через Шушу и Лачин, которые сейчас находятся под полным контролем Азербайджана. Но когда армяне Карабаха будут полностью интегрированы в азербайджанское общество и смогут беспрепятственно передвигаться по всем дорогам, и будут открыты все коммуникации, то необходимость в этом дублирующем коридоре полностью отпадет.

Юсуф Поладов