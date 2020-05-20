Тофик Зульфугаров: «В России дали понять Армении, что их радикальная позиция не будет поддержана Москвой»

В последнее время наблюдается активизация вокруг карабахского конфликта, как на дипломатическом уровне, так и на военном. Комментируя «Зеркало» происходящее, экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, констатировал, что попытка сопредседателей активизировать процесс вокруг карабахского конфликта не привела к конкретным результатам.

По его словам, ситуация с переговорами настолько ясна, что даже имитировать эти переговоры не представляется возможным.

«Настойчивые требования Азербайджана о том, что это недопустимо и любые отговорки, которые ранее были, отошли. Был период, когда говорили, что Пашиняну нужно освоиться на должности премьер-министра.

Политическое решение, о котором говорится уже 30 лет, ушло, и теперь вопрос стоит ребром, а дальнейшее продолжение данной ситуации означает, что Азербайджан смирился с оккупацией территорий. Это неприемлемо для Азербайджана и его политической элиты», — добавил он.

Аналитик также уверен в том, что Россия не хотела бы возобновления военных действий и предпочла бы мирное урегулирование и снятие напряженности политическими методами.

«Но армянское руководство привело ситуацию к тому, что другие варианты, кроме как военные, даже не рассматриваются, так как у Азербайджана не остается просто других вариантов. В такой ситуации что-то сказать сложно, либо надо что-то придумать и успокоить общественность Азербайджана, либо же возобновление военных действий неизбежны. Очевидно, что и в России дали понять Армении, что их радикальная позиция не будет поддержана Россией», — полагает аналитик.

При этом Зульфугаров также добавил, что, даже несмотря на ухудшение отношений между Кремлем и Ереваном, Россия остается единственным сдерживающим фактором.

«Россия – это единственный сдерживающий фактор, потому что всю новую и новейшую историю Россия декларировала себя как защитница армян. Теперь армяне сотворили нечто такое, что их защищать морально невозможно. Закрыть глаза на то, что они провели тотальную этническую чистку на оккупированных территориях Азербайджана и изгнали 750 тысяч людей со своих территорий просто невозможно.

Никакого оправдания различными «геноцидами» 1915 года или еще чем-то просто невозможно. Ни у армянской стороны, ни у международного сообщества нет каких-либо аргументов, которые могли объяснить, почему нам не стоит возвращать территории военным путем», — резюмировал он.