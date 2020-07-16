Тофик Зульфугаров: «Новому министру нужно расчистить «авгиевы конюшни»

Сегодня указом президента Азербайджана был освобожден от занимаемой должности глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, который возглавлял ведомство с 2004 года. Новым министром дипломатического ведомства стал теперь уже бывший министр образования Джейхун Байрамов.

Комментируя # новое назначение, экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, сказал, что надеется, что «черная страница азербайджанской дипломатии перевернута окончательно».

«Обо всех недостатках этого времени я много говорил, и сейчас повторять уже не стоит, так как теперь все должно начаться по- новому. Задачи, стоящие перед новым министром, частично были сформулированы еще вчера, когда господин президент говорил о работе МИД. Я думаю, что будут определенные изменения в стиле работы самого МИД страны. Будет более активная работа с общественностью, будет более продуманная кадровая политика, что очень важно в работе МИД и, естественно, я ожидаю напористую дипломатию», — отметил эксперт.

По его словам, азербайджанский МИД имеет большой интеллектуальный потенциал, и опытных работников в министерстве достаточно.

«Как новый человек в этой сфере, министр будет выслушивать своих коллег и на этом делать определенные заметки. Я думаю, что перед ним стоит большая работа, и ему нужно расчистить «авгиевы конюшни», — сказал Зульфугаров.

Экс глава МИД отметил, что многие люди, которые работают в МИД, не являются профилированными дипломатами.

«Дело в том, что вокруг этой профессии сложилось много стереотипов, сформировавшихся на каких-то книгах и фильмах. На самом деле протокольную специфику можно освоить при углубленном изучении за пару месяцев. Да и протоколы сегодня не имеют большого значения. Поэтому я думаю, что тут важны другие человеческие качества — воля, умение понимать ту тематику, по которой ведешь переговоры, психологическая устойчивость, знание языков, коммуникабельность и т.д. Это не обязательно изучать в профильном ВУЗе, все это можно выучить и по ходу работы», — считает эксперт.

По словам Зульфугарова, как мененджер Джейхун Байрамов, судя по всему, устраивает президента, и тут главное, чтобы он не был индифферентным к проблемам своего народа, как его предшественник, и был патриотичен.

Говоря о том, что министр будет переговорщиком по карабахскому конфликту, Зульфугаров подчеркнул, что схема принятия решений апробирована в этом вопросе в течение многих лет.

«Я не думаю, что схема поменяется. Это самая важная тема для нашего государства и она находится в центре внимания президента. Принятие решений является процессом долгого анализа и осмысления. В министерстве много специалистов — международников, поэтому и в этом вопросе я проблем не вижу. Я думаю, он справится, во всяком случае, мы желаем ему успехов, потому что это жизненно важно для нашего народа», — резюмировал он.