Оппозиционный политик Тофиг Ягублу в пятницу 4,5 часа давал показания в Сабаильской районной прокуратуре в связи с жестоким избиением 1 декабря полицейскими.

Напомним, что он был задержан на Площади фонтанов в ходе акции в защиту активиста Салеха Рустамова.

Как сообщил Turan адвокат Неймат Керимли, уголовное дело по факту избиения политика пока не начато, проводится расследование.

Сам Ягублу заявил, что не верит в объективное расследование и наказание виновных. Он намерен довести дело до Европейского суда по правам человека.

После дачи показаний Ягублу был направлен на медицинскую экспертизу. Далее, вместе с его участием назначен осмотр «места происшествия».