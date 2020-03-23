Тофиг Ягублу арестован по обвинению в хулиганстве

«ДТП произошло по вине Ягублу, однако он начал спорить и наносить удары кулаками и гаечным ключом Эльхану Джабраилову и его супруге, находившейся в салоне автомобиля мужа, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции», — сказал Захидов.

По его словам, по факту в Низаминском РУП возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водителя «Жигулей» Джабраилова и его супругу допросили в качестве пострадавших лиц.

Следствие по уголовному делу продолжается.