Тофиг Ягублу арестован по обвинению в хулиганстве

Низаминский районный суд города Баку вынес решение об аресте Тофига Ягублу,  сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую городскую прокуратуру.

Как сообщалось ранее в понедельник со ссылкой на главу пресс-службы МВД Эхсана Захидова, вчера около 15:00 на территории Низаминского района Баку произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla, управляемого Тофигом Рашид оглу Ягублу, с машиной марки «ВАЗ-2107», за рулем которого находился Джабраилов Эльхан Саттар оглу.

«ДТП произошло по вине Ягублу, однако он начал спорить и наносить удары кулаками и гаечным ключом Эльхану Джабраилову и его супруге, находившейся в салоне автомобиля мужа, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции», — сказал Захидов.

По его словам, по факту в Низаминском РУП возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водителя «Жигулей» Джабраилова и его супругу допросили в качестве пострадавших лиц.
Следствие по уголовному делу продолжается.

| 2020-03-23T20:04:34+00:00 23 марта 2020, 21:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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