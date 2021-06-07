Главный тренер сборной Бразилии Тите может быть отправлен в отставку со своего поста.

Глава местной Федерации футбола Рожерио Кабокло пообещал правительству страны уволить специалиста за его открытое нежелание выступать на Кубке Америки, перенесенном в Бразилию.

После своих заявлений Тите подвергся критике со стороны сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару. Кабокло заверил руководство страны, что Тите уйдет, а его место займет экс-тренер «Гремио» Ренато Гаушо – открытый сторонник Болсонару.

Такая замена будет подана с аргументом, что новому тренеру нужно начать готовиться к чемпионату мира-2022, сообщает Globo Esporte.

Правительство Бразилии довольно идеей Кабокло. Руководство южноамериканской страны рассматривает проведение Кубка Америки как возможность продемонстрировать политическую силу и укрепить позиции Болсонару.

Из-за этого правительство потребовало от федерации футбола Бразилии объяснений, почему Тите и Каземиро открыто выражают свое недовольство. (sports.ru)